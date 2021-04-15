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Зеленський анонсував нові санкції проти контрабандистів та законопроєкт про олігархів

Четвер, 15 квітня 2021, 19:19
Зеленський анонсував нові санкції проти контрабандистів та законопроєкт про олігархів

Рада національної безпеки та оборони впровадить другу частину санкцій проти контрабандистів, а також президент Володимир Зеленський доручив розробити законопроєкт про статус олігарха в Україні.

Джерело: Зеленський після засідання РНБО

Пряма мова Зеленського: "Рада національної безпеки та оборони буде впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів.Застосовуватися санкції будуть до 12 осіб – фізичних та юридичних. І це теж не фінал. За ці 30 років у нас – просто пласт контрабандистів. Таке відчуття, що це – як окрема професія. Але держава не робила таке державне замовлення. Ми бачимо, хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств, багато з них мають 2-3 громадянства. З цим питанням ми розберемося швидко.

Запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити фундаментальний законопроєкт про статус олігарха в нашій країні: що буде з такими людьми, які будуть впроваджуватися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів. Тому що ми підтримуємо великий бізнес, будь-який бізнес в Україні. А вплив олігархів на Україну – на вибори, на економіку, на закони, на Верховну Раду – цього допустити більше не можна".

Деталі: Наразі президент не повідомив подробиць та імен контрабандистів.

Зазначається, що було 7 питань на порядку денному. Було декілька економічних тем, а питання Донбасу розглядалося таємно, тому Зеленський не може нічого розповісти..

Також президент нагадав про поїздку до президента Франції Еммануеля Макрона та підтвердив, що в режимі відеозв'язку поспілкується з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Передісторія:

  • 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.
  • В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції.
  • Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.
  • 14 квітня ЗМІ повідомляли, що Кабінет міністрів готує процедуру депортації трьох колишніх громадян України відповідно до схвалених РНБО санкцій за контрабанду.

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Українська правда

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Теми: РНБОЗеленськийконтрабанда
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