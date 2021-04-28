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Сім параметрів: Стефанчук розповів, як планують визначати статус олігарха

Середа, 28 квітня 2021, 07:20
Сім параметрів: Стефанчук розповів, як планують визначати статус олігарха
УП

У законопроєкті про статус олігархів, анонсованому президентом Володимиром Зеленським, буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: Зазначається, що в законопроєкті буде прописано статус олігарха – хто це такий і за якими параметрами він буде визначатись. Це фінансові параметри, вплив на політичну сторону і тощо.

На запитання УП, як вимірювати політичний вплив, адже він зазвичай неформальний, Стефанчук відповів, що можливість вимірювання буде.

Стефанчук зазначив, що наскільки йому відомо, буде  близько семи таких параметрів. Людина визнається олігархом, якщо підпадає під три чи більше параметрів.

Якщо людина підпадає під параметри – буде визнаватись олігархом, до якого будуть застосовуватись відповідні санкції, щоб вона втратила один чи два з тих параметрів, під які потрапляє. За словами Стефанчука, мова йде про "якийсь вид юридичної відповідальності".

Передісторія: Раніше президент Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.

Знати більше: Руслан Стефанчук: За ці два роки президент почав менше посміхатися

Українська правда

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Теми: Зеленськийолігархизаконодавство
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