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Росія і Китай руйнують міжнародну морську безпеку – Байден

Четвер, 20 травня 2021, 03:40

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія і Китай руйнівними діями ставлять під сумнів правила міжнародної морської безпеки.

Джерело: Пресслужба Білого дому, Укрінформ

Пряма мова Байдена: "Протягом десятиліть США забезпечували міжнародну морську безпеку. Ми та наші партнери тримали морські шляхи відкритими й безпечними".

"Але ми все частіше бачимо, що ці правила ставляться під сумнів як швидким розвитком технологій, так і руйнівними діями таких країн, як Китай і Росія, з якими я безпосередньо обговорював це – з президентом Сі, а також президентом Путіним".

Деталі: Під час виступу в Академії берегової охорони США у штаті Коннектикут президент США підкреслив, що чіткі правила судноплавства та поведінки дозволяють мирно користуватися природними щедротами морів і  океанів.

Протягом десятиліть ці правила підтримували глобальну економіку, яка приносила користь усьому світу.

Байден наголосив, що головні морські принципи, насамперед свобода судноплавства, залишаються основою глобальної безпеки, в тому числі економічної.

А коли окремі країни намагаються обманути систему та схилити правила на свою користь, це порушує рівновагу у світі, констатував американський лідер.

Теми: Байден


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