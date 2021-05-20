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Россия и Китай разрушают международную морскую безопасность – Байден

Четверг, 20 мая 2021, 03:40

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия и Китай разрушительными действиями ставят под сомнение правила международной морской безопасности.

Источник: Пресс-служба Белого дома, Укринформ

Прямая речь Байдена: "В течение десятилетий США обеспечивали международную морскую безопасность. Мы и наши партнеры держали морские пути открытыми и безопасными".

"Но мы все чаще видим, что эти правила ставятся под сомнение как быстрым развитием технологий, так и разрушительными действиями таких стран, как Китай и Россия, с которыми я непосредственно обсуждал это - с президентом Си, а также президентом Путиным".

Детали: Во время выступления в Академии береговой охраны США в штате Коннектикут президент США подчеркнул, что четкие правила судоходства и поведения позволяют мирно пользоваться природными щедротами морей и океанов.

В течение десятилетий эти правила поддерживали глобальную экономику, которая приносила пользу всему миру.

Байден подчеркнул, что главные морские принципы, прежде всего свобода судоходства, остаются основой глобальной безопасности, в том числе экономической.

А когда отдельные страны пытаются обмануть систему и склонить правила в свою пользу, это нарушает равновесие в мире, констатировал американский лидер.

Темы: Байден


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