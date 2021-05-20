Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден і Путін можуть зустрітися у найближчі тижні – держсекретар США

Четвер, 20 травня 2021, 04:42
Байден і Путін можуть зустрітися у найближчі тижні – держсекретар США

Про те, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна та Сполучених Штатів Джо Байдена може відбутися в найближчі тижні, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю ісландської державної телерадіокомпанії RUV, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Цілком ймовірно, що наші президенти зустрінуться в найближчі тижні".

Деталі: Відповідаючи на питання журналіста, чи рекомендує він Ісландію як потенційне місце зустрічі, глава Держдепу сказав: "Безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я буду займатися, коли повернуся додому".

Говорячи про відносини з Росією, Блінкен зазначив, що США були б раді мати "стабільні, передбачувані відносини з Росією".

"Перед нашими країнами стільки викликів, особливо якщо говорити про пандемію коронавирусу і відновленні економік таким способом, щоб це відповідало інтересам наших народів, я вважаю, що стан конфлікту не відповідає нічиїм інтересам", – заявив держсекретар США.

"Тому ми вважали за краще б мати стабільні, передбачувані відносини. У той же час ми завжди будемо відстоювати наші інтереси і цінності, якщо їм хтось кине виклик", – додав він.

Передісторія:

  • Президенти Байден і Путін провели 13 квітня телефонну розмову, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.
  • Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.
  • Кремль у квітні не бачив можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.

Читайте такожСлова чи дії: наскільки Джо Байден готовий підтримати Україну в стримуванні РФ

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
США
У Держдепі США повідомили, як ухвалювали рішення про касетні боєприпаси для України
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: