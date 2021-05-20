Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден і Путін можуть зустрітися у найближчі тижні – держсекретар США

Четвер, 20 травня 2021, 04:42

Про те, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна та Сполучених Штатів Джо Байдена може відбутися в найближчі тижні, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю ісландської державної телерадіокомпанії RUV, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Цілком ймовірно, що наші президенти зустрінуться в найближчі тижні".

Деталі: Відповідаючи на питання журналіста, чи рекомендує він Ісландію як потенційне місце зустрічі, глава Держдепу сказав: "Безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я буду займатися, коли повернуся додому".

Говорячи про відносини з Росією, Блінкен зазначив, що США були б раді мати "стабільні, передбачувані відносини з Росією".

"Перед нашими країнами стільки викликів, особливо якщо говорити про пандемію коронавирусу і відновленні економік таким способом, щоб це відповідало інтересам наших народів, я вважаю, що стан конфлікту не відповідає нічиїм інтересам", – заявив держсекретар США.

"Тому ми вважали за краще б мати стабільні, передбачувані відносини. У той же час ми завжди будемо відстоювати наші інтереси і цінності, якщо їм хтось кине виклик", – додав він.

Передісторія:

  • Президенти Байден і Путін провели 13 квітня телефонну розмову, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.
  • Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.
  • Кремль у квітні не бачив можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.

Читайте такожСлова чи дії: наскільки Джо Байден готовий підтримати Україну в стримуванні РФ

Теми: СШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В обхід МЗС готувалася зустріч Єрмака з конгресменами США, але не відбулась

Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК

Новини 19 травня: присяга та російський паспорт Аксьонова, соціологія харківських виборів

Український літак перевозив винищувачі з підсанкційної Білорусі до Сербії через територію ЄС – ЗМІ

Комітет Ради рекомендував призначити Любченка першим віце-прем'єром

ЦВК ще раз визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду

Усі новини...
США
Блінкен і глава МЗС Швеції обговорили дії РФ на кордоні з Україною
Штати готові відповісти на агресію Росії – Блінкен під час зустрічі з Лавровим
США не ввели санкцій проти "Північного потоку-2", але чинять опір завершенню проєкту
Останні новини
05:40
За добу коронавірус забрав життя майже 13 тисяч людей
04:42
Байден і Путін можуть зустрітися у найближчі тижні – держсекретар США
04:07
Блінкен і глава МЗС Швеції обговорили дії РФ на кордоні з Україною
03:40
Росія і Китай руйнують міжнародну морську безпеку – Байден
02:55
Штати готові відповісти на агресію Росії – Блінкен під час зустрічі з Лавровим
01:57
США не ввели санкцій проти "Північного потоку-2", але чинять опір завершенню проєкту
00:58
Комітет Конгресу США схвалив документ про заборону визнавати претензії Росії на Крим
00:25
Кількість загиблих у секторі Гази зросла до 227 осіб – ЗМІ
23:32
В обхід МЗС готувалася зустріч Єрмака з конгресменами США, але не відбулась
22:49
Зеленський звільнив посла України в Туреччині
Усі новини...