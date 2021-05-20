Байден і Путін можуть зустрітися у найближчі тижні – держсекретар США

Про те, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна та Сполучених Штатів Джо Байдена може відбутися в найближчі тижні, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю ісландської державної телерадіокомпанії RUV, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Цілком ймовірно, що наші президенти зустрінуться в найближчі тижні".

Деталі: Відповідаючи на питання журналіста, чи рекомендує він Ісландію як потенційне місце зустрічі, глава Держдепу сказав: "Безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я буду займатися, коли повернуся додому".

Говорячи про відносини з Росією, Блінкен зазначив, що США були б раді мати "стабільні, передбачувані відносини з Росією".

"Перед нашими країнами стільки викликів, особливо якщо говорити про пандемію коронавирусу і відновленні економік таким способом, щоб це відповідало інтересам наших народів, я вважаю, що стан конфлікту не відповідає нічиїм інтересам", – заявив держсекретар США.

"Тому ми вважали за краще б мати стабільні, передбачувані відносини. У той же час ми завжди будемо відстоювати наші інтереси і цінності, якщо їм хтось кине виклик", – додав він.

Передісторія:

Президенти Байден і Путін провели 13 квітня телефонну розмову, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.

для розмови, зокрема, про Україну. Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.

на кордоні України. Кремль у квітні не бачив можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.

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