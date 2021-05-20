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Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели – госсекретарь США

Четверг, 20 мая 2021, 04:42
Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели – госсекретарь США

О том, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может произойти в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели".

Детали: Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует он Исландию как потенциальное место встречи, глава Госдепа сказал: "Безусловно, я бы рекомендовал ее как место встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой".

Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией".

"Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это соответствовало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не соответствует ничьим интересам", - заявил госсекретарь США.

"Поэтому мы предпочли бы иметь стабильные, предсказуемые отношения. В то же время мы всегда будем отстаивать наши интересы и ценности, если им кто-то бросит вызов", - добавил он.

Предыстория:

  •  Байден и Путин провели 13 апреля телефонный разговор, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.
  • Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.
  • Кремль в апреле не видил возможности организовать двустороннюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в кратчайшие сроки.

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Темы: СШАРосcия
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