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COVID в Україні: понад 5 тисяч нових випадків, 203 летальних

Четвер, 20 травня 2021, 08:20
COVID в Україні: понад 5 тисяч нових випадків, 203 летальних

За добу 19 травня в Україні зафіксували 5 165 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 203, одужали 16 748 осіб.

Джерело: Telegram Коронавірус_інфо

Деталі: У середу госпіталізували 1 884 особи з COVID чи підозрою на нього, виписали з лікарень 2 821 особу.

Серед нових хворих 324 дитини та 109 медпрацівників.

Найбільше випадків захворюванням за останню добу зареєстрували у Дніпропетровській області (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311) та Київській (295) областях.

Тестувань 19 травня зробили 69 732 (зокрема методом ПЛР – 29 509, методом ІФА – 12 693); ▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 530.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 170 398 осіб, із них 1 916 194 особи одужали від COVID, а 48 899 померли.

Нагадаємо: 19 травня у світі діагностували понад 653 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус, померли у світі 12 903 особи. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині.

Україна займає 16 місце у світі, 6-те в Європі.

"Українська правда" у Threads

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