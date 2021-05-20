COVID в Украине: более 5 тысяч новых случаев, 203 летальных

За сутки 19 мая в Украине зафиксировали 5 165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, летальных случаев – 203, выздоровели 16 748 человек.

Источник: Telegram Коронавірус_інфо

Детали: В среду госпитализировали 1 884 человека с COVID или подозрением на него, выписали из больниц 2 821 человека.

Среди новых больных 324 ребенка и 109 медработников.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в Днепропетровской области (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.

Тестирований 19 мая сделали 69 732 (в частности методом ПЦР – 29 509, методом ИФА – 12 693), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 530.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 170 398 человек, из них 1 916 194 человека выздоровели от COVID, а 48 899 умерли.

Напомним: 19 мая в мире диагностировали более 653 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, умерли в мире 12 903 человека. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине.

Украина занимает 16 место в мире, 6-е в Европе.