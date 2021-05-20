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Оцінка президентів: найбільше довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму

Четвер, 20 травня 2021, 10:48
Оцінка президентів: найбільше довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму

Серед політиків, які займали посаду президента України, найвищий баланс довіри – до чинного глави держави Володимира Зеленського, проте найкращим українці вважають Леоніда Кучму.

Джерело: опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведене 16-18 травня

Деталі: Соціологи "Рейтингу" зазначають, що результати опитувань за останні три місяці демонструють стійку позитивну динаміку електорального рейтингу Зеленського.  

Серед політиків, які займали посаду президента України, найвищий рейтинг довіри до Володимира Зеленського (довіряють – 46%, не довіряють – 51%). 

Леоніду Кучмі довіряють 36%, не довіряють – 58%. Леоніду Кравчуку довіряють 36%, не довіряють – 53%. Віктору Ющенку довіряють 29%, не довіряють – 66%. Петру Порошенку довіряють – 24%, не довіряють – 75%. Віктору Януковичу довіряють 15%, не довіряють – 82%. 

 

У порівнянні балансу довіри/недовіри на другому році президентства ситуація у Зеленського помітно краща, ніж у двох його попередників – Порошенка та Януковича. 

 

Проте найкращим серед усіх президентів незалежної України, як і минулого року, респонденти вважають Кучму (23%).

18% відповіли, що найкращим президентом є Зеленський.

 

14% опитаних вважають, що найкращим був Порошенко, 13% вважають, що найкращим був Янукович, 12% – Кравчук, 7% – Ющенко. 

Водночас, 9% відповіли, що жоден з них не був найкращим, ще 5% – не змогли відповісти. 

 

Довідка: "Рейтинг" опитав у середині травня 2500 респондентів віком від 18 років усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. 

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. 

"Українська правда" в Threads

Теми: соціологіяопитуванняЗеленськийПорошенкоКучма
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