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Оценка президентов: наиболее доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму

Четверг, 20 мая 2021, 10:48
Оценка президентов: наиболее доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму

Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий баланс доверия – к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, однако наилучшим украинцы считают Леонида Кучму.

Источник: опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенный 16-18 мая

Детали: Социологи "Рейтинга" отмечают, что результаты опросов за последние три месяца демонстрируют устойчивую положительную динамику электорального рейтинга Зеленского.

Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому (доверяют – 46%, не доверяют – 51%).

Леониду Кучме доверяют 36%, не доверяют – 58%. Леониду Кравчуку доверяют 36%, не доверяют – 53%. Виктору Ющенко доверяют 29%, не доверяют – 66%. Петру Порошенко доверяют – 24%, не доверяют – 75%. Виктору Януковичу доверяют 15%, не доверяют – 82%.

 

По сравнению баланса доверия/недоверия на втором году президентства ситуация у Зеленского заметно лучше, чем у двух его предшественников – Порошенко и Януковича.

 

Однако лучшим среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, респонденты считают Кучму (23%).

18% ответили, что лучшим президентом является Зеленский.

 

14% опрошенных считают, что лучшим был Порошенко, 13% считают, что лучшим был Янукович, 12% – Кравчук, 7% – Ющенко.

В то же время, 9% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% – затруднились ответить.

 

Справка: "Рейтинг" опросил в середине мая 2500 респондентов в возрасте от 18 лет всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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Темы: социологияопросЗеленскийПорошенкоКучма
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