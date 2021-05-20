У президентському рейтингу у Зеленського немає конкурентів – опитування

Якби найближчим часом відбулись вибори президента, то перемогу здобув би чинний глава держава Володимир Зеленський.

Джерело: опитування групи "Рейтинг"

Деталі: За Зеленського готові віддати свій голос 30% опитаних, серед тих хто голосуватиме та визначився із вибором. За лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка проголосували б 12,8% українців. Юрій Бойко, нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" отримав би підтримку майже 12% опитаних.

Також 11,1% готові проголосувати за Юлію Тимошенко – главу фракції "Батьківщина". Ігор Смешко, який раніше вже пробував свої сили на виборах, міг би набрати 7,6%, а екснардеп Євген Мураєв – 5,1%.

Всі інші кандидати не мають підтримки більше 5 відсотків.

Опитування групи "Рейтинг"

Опитування проводилось з 16 по 18 травня 2021 року. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Взяли участь в опитуванні 2500 респондентів. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка становить не більше 2%.