Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В президентском рейтинге у Зеленского нет конкурентов – опрос

Четверг, 20 мая 2021, 11:15
В президентском рейтинге у Зеленского нет конкурентов – опрос

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то победу одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Источник: опрос группы "Рейтинг"

Детали: За Зеленского готовы отдать свой голос 30% опрошенных, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 12,8% украинцев. Юрий Бойко, нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" получил бы поддержку почти 12% опрошенных.

Также 11,1% готовы проголосовать за Юлию Тимошенко – глава фракции "Батькивщина". Игорь Смешко, который ранее уже пробовал свои силы на выборах, мог бы набрать 7,6%, а экс-нардеп Евгений Мураев – 5,1%.

Все остальные кандидаты не имеют поддержки более 5 процентов.

 
Опрос группы "Рейтинг"

Опрос проводился с 16 по 18 мая 2021 года. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Приняли участие в опросе 2500 респондентов. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность составляет не более 2%.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: опросрейтингЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
опрос
Украинцы на 80% доверяют Зеленскому и на 95% – ВСУ
Почти треть россиян поддерживают действия Пригожина – опрос
Среди американцев выросла поддержка предоставления Украине оружия - опрос
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: