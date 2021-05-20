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В президентском рейтинге у Зеленского нет конкурентов – опрос

Четверг, 20 мая 2021, 11:15

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то победу одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Источник: опрос группы "Рейтинг"

Детали: За Зеленского готовы отдать свой голос 30% опрошенных, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 12,8% украинцев. Юрий Бойко, нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" получил бы поддержку почти 12% опрошенных.

Также 11,1% готовы проголосовать за Юлию Тимошенко – глава фракции "Батькивщина". Игорь Смешко, который ранее уже пробовал свои силы на выборах, мог бы набрать 7,6%, а экс-нардеп Евгений Мураев – 5,1%.

Все остальные кандидаты не имеют поддержки более 5 процентов.

 
Опрос группы "Рейтинг"

Опрос проводился с 16 по 18 мая 2021 года. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Приняли участие в опросе 2500 респондентов. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность составляет не более 2%.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: опросрейтингЗеленский


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