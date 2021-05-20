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Фінляндія підтвердила готовність прийняти саміт Байдена і Путіна

Четвер, 20 травня 2021, 11:51
Фінляндія підтвердила готовність прийняти саміт Байдена і Путіна

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у середу нагадав про готовність Фінляндії надати майданчик для проведення двосторонньої зустрічі лідерів США і Росії.

Про це Хаавісто розповів в інтерв'ю Yle, повідомляє "Європейська правда".

"Ми в загальних рисах заявили, що можемо запропонувати всі послуги, необхідні для розвитку двосторонніх відносин великих держав", - сказав Хаавісто.

За його словами, Фінляндія в ході бесіди дала зрозуміти, що з її точки зору позитивним було б, якби переговори відбулися, і неважливо, де це станеться.

Як відомо, минула зустріч глав Росії і США Владіміра Путіна та Дональда Трампа пройшла в Гельсінкі.

"Фінляндія готова допомогти. Обидві сторони про це знають. Найважливіше, щоб зустріч відбулася", - сказав фінський міністр.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС РФ Сергєй Лавров провели зустріч 19 травня, однак за підсумками переговорів Лавров не став відповідати на питання, чи дала Москва добро на зустріч Путіна і Байдена, пише "Интерфакс".

Блінкен в інтерв'ю ісландській державній телерадіокомпанії RUV заявив, що зустріч президентів Росії та США може відбутися в найближчі тижні.

Під час телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Фінляндія запропонувала США та Росії прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена.

Теми: ПутінБайденФінляндія
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