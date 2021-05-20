Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Фінляндія підтвердила готовність прийняти саміт Байдена і Путіна

Четвер, 20 травня 2021, 11:51

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у середу нагадав про готовність Фінляндії надати майданчик для проведення двосторонньої зустрічі лідерів США і Росії.

Про це Хаавісто розповів в інтерв'ю Yle, повідомляє "Європейська правда".

"Ми в загальних рисах заявили, що можемо запропонувати всі послуги, необхідні для розвитку двосторонніх відносин великих держав", - сказав Хаавісто.

За його словами, Фінляндія в ході бесіди дала зрозуміти, що з її точки зору позитивним було б, якби переговори відбулися, і неважливо, де це станеться.

Як відомо, минула зустріч глав Росії і США Владіміра Путіна та Дональда Трампа пройшла в Гельсінкі.

"Фінляндія готова допомогти. Обидві сторони про це знають. Найважливіше, щоб зустріч відбулася", - сказав фінський міністр.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС РФ Сергєй Лавров провели зустріч 19 травня, однак за підсумками переговорів Лавров не став відповідати на питання, чи дала Москва добро на зустріч Путіна і Байдена, пише "Интерфакс".

Блінкен в інтерв'ю ісландській державній телерадіокомпанії RUV заявив, що зустріч президентів Росії та США може відбутися в найближчі тижні.

Під час телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Фінляндія запропонувала США та Росії прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена.

Теми: ПутінБайденФінляндія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Міністром інфраструктури став голова Укравтодору Кубраков

інфографікаЗ’явився свіжий рейтинг партій

У президентському рейтингу у Зеленського немає конкурентів – опитування

Рада призначила Ляшка новим головою МОЗ

Оцінка президентів: найбільше довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму

Кличко: Комарницький і Тищенко приходили з пропозиціями

Усі новини...
Путін
Швейцарія є найбільш ймовірним місцем проведення зустрічі Байдена і Путіна - росЗМІ
Журналісти проаналізували ймовірні телефонні розмови Медведчука з 2014 року
У МЗС відповіли Путіну на "антиросію"
Останні новини
12:35
Найближчі дні в Україні пануватиме "кімнатна температура"
12:28
У МОЗ планують відкрити центри вакцинації проти COVID-19 у спортцентрах та школах
12:20
Російський суд "зобов’язав" Bellingcat виплатити Безлеру компенсацію за статті про MH17
12:04
Португалія заблокувала згадку про депортацію татар у заяві ЄС щодо Криму в ОБСЄ
12:02
Міністром інфраструктури став голова Укравтодору Кубраков
11:59
За добу від коронавірусу померли 11 киян, натомість 3001 одужав
11:56
НАЗК закликає Зеленського ветувати закон про зміни в декларуванні
11:51
Фінляндія підтвердила готовність прийняти саміт Байдена і Путіна
11:46
Курс валют на 20 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:41
Кличко: Удар готується до наступних виборів у Раду
Усі новини...