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Финляндия подтвердила готовность принять саммит Байдена и Путина

Четверг, 20 мая 2021, 11:51
Финляндия подтвердила готовность принять саммит Байдена и Путина

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в среду напомнил о готовности Финляндии предоставить площадку для проведения двусторонней встречи лидеров США и России.

Об этом Хаависто рассказал в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

"Мы в общих чертах заявили, что можем предложить все услуги, необходимые для развития двусторонних отношений великих держав", - сказал Хаависто.

По его словам, Финляндия в ходе беседы дала понять, что с ее точки зрения положительным было бы, если бы переговоры состоялись, и неважно, где это произойдет.

Как известно, прошлая встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки.

"Финляндия готова помочь. Обе стороны об этом знают. Самое важное, чтобы встреча состоялась", - сказал финский министр.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров провели встречу 19 мая, однако по итогам переговоров Лавров не стал отвечать на вопрос, дала ли Москва добро на встречу Путина и Байдена, пишет "Интерфакс".

Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV заявил, что встреча президентов России и США может произойти в ближайшие недели.

Во время телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.

Финляндия предложила США и России принять возможную встречу Путина и Байдена.

Темы: ПутинБайденФинляндия
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