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За добу від коронавірусу померли 11 киян, натомість 3001 одужав

Четвер, 20 травня 2021, 11:59

За добу 19 травня у столиці зареєстрували 433 нові випадки захворювання на коронавірус, 11 хворих померли, натомість 3001 пацієнт одужав.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: 433 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу: 259 жінок віком від 18 до 88 років та 6 дівчаток від 6 місяців до 16 років, також 156 чоловіків віком від 20 до 85 років і 10 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

Зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу.

До лікарні потрапили 55 хворих на коронавірус, 105 людей було госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

3001 пацієнт подолав коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах столиці: Святошинському (127), Голосіївському (56), Шевченківському (48).

Загалом за весь час пандемії у Києві було зафіксовано 203 327 випадків коронавірусу, померли 4983 мешканців столиці, подолали хворобу 137 960 людей.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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