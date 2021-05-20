За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, зато 3001 выздоровел

За сутки 19 мая в столице зарегистрировали 433 новых случая заболевания коронавирусом, 11 больных умерли, зато 3001 пациент выздоровел.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: 433 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки: 259 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 6 девочек от 6 месяцев до 16 лет, также 156 мужчин в возрасте от 20 до 85 лет и 10 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 11 летальных случаев от вируса.

В больницу попали 55 больных коронавирусом, 105 человек были госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

3001 пациент преодолел коронавирус.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах столицы: Святошинском (127), Голосеевском (56), Шевченковском (48).

Всего за все время пандемии в Киеве было зафиксировано 203 327 случаев коронавируса, умерли 4983 жителей столицы, преодолели болезнь 137 960 человек.