За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, зато 3001 выздоровел
За сутки 19 мая в столице зарегистрировали 433 новых случая заболевания коронавирусом, 11 больных умерли, зато 3001 пациент выздоровел.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Детали: 433 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки: 259 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 6 девочек от 6 месяцев до 16 лет, также 156 мужчин в возрасте от 20 до 85 лет и 10 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.
Зафиксировано 11 летальных случаев от вируса.
В больницу попали 55 больных коронавирусом, 105 человек были госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
3001 пациент преодолел коронавирус.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах столицы: Святошинском (127), Голосеевском (56), Шевченковском (48).
Всего за все время пандемии в Киеве было зафиксировано 203 327 случаев коронавируса, умерли 4983 жителей столицы, преодолели болезнь 137 960 человек.