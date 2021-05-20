Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, зато 3001 выздоровел

Четверг, 20 мая 2021, 11:59
За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, зато 3001 выздоровел

За сутки 19 мая в столице зарегистрировали 433 новых случая заболевания коронавирусом, 11 больных умерли, зато 3001 пациент выздоровел.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: 433 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки: 259 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 6 девочек от 6 месяцев до 16 лет, также 156 мужчин в возрасте от 20 до 85 лет и 10 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 11 летальных случаев от вируса.

В больницу попали 55 больных коронавирусом, 105 человек были госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

3001 пациент преодолел коронавирус.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах столицы: Святошинском (127), Голосеевском (56), Шевченковском (48).

Всего за все время пандемии в Киеве было зафиксировано 203 327 случаев коронавируса, умерли 4983 жителей столицы, преодолели болезнь 137 960 человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: