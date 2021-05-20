Португалія заблокувала згадку про депортацію татар у заяві ЄС щодо Криму в ОБСЄ
Португалія заблокувала згадку 77-ї річниці депортації кримських татар в заяві ЄС щодо Криму, яке буде зроблено в ОБСЄ.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Вчора Португалія заблокувала згадку 77-ї річниці депортації кримських татар в заяві ЄС щодо Криму, яке буде зроблено ЄС в ОБСЄ. У попередніх заявах завжди згадувалися події 18-20 травня 1944 року", - написав Джозвяк.
Yesterday #Portugal blocked a reference to the 77th anniversary of the deportation of Crimean Tatars in a statement on #Crimea to be issued by the EU at OSCE. Previous statements have always mentioned the events of 18-20 May 1944. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 20, 2021
Португалія зараз головує в Євросоюзі.
18 травня Представництво ЄС в Україні опублікувало заяву до річниці депортації кримських татар і закликало Росію припинити агресію й порушення прав людини в Криму.