Португалия заблокировала пункт о депортации татар в заявлении ЕС по Крыму в ОБСЕ

Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано в ОБСЕ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Вчера Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано ЕС в ОБСЕ. В предыдущих заявлениях всегда упоминались события 18-20 мая 1944 года", - написал Джозвяк.

Yesterday #Portugal blocked a reference to the 77th anniversary of the deportation of Crimean Tatars in a statement on #Crimea to be issued by the EU at OSCE. Previous statements have always mentioned the events of 18-20 May 1944. #Ukraine