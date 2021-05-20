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Португалия заблокировала пункт о депортации татар в заявлении ЕС по Крыму в ОБСЕ

Четверг, 20 мая 2021, 12:04
Португалия заблокировала пункт о депортации татар в заявлении ЕС по Крыму в ОБСЕ

Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано в ОБСЕ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Вчера Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано ЕС в ОБСЕ. В предыдущих заявлениях всегда упоминались события 18-20 мая 1944 года", - написал Джозвяк.

Португалия сейчас председательствует в Европейском Союзе.

18 мая представительство ЕС в Украине опубликовало заявление к годовщине депортации крымских татар и призвало Россию прекратить агрессию и нарушения прав человека в Крыму.

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Темы: крымские татарыПортугалияОБСЕЕСКрым
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