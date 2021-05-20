Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Португалия заблокировала пункт о депортации татар в заявлении ЕС по Крыму в ОБСЕ

Четверг, 20 мая 2021, 12:04

Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано в ОБСЕ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Вчера Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано ЕС в ОБСЕ. В предыдущих заявлениях всегда упоминались события 18-20 мая 1944 года", - написал Джозвяк.

Португалия сейчас председательствует в Европейском Союзе.

18 мая представительство ЕС в Украине опубликовало заявление к годовщине депортации крымских татар и призвало Россию прекратить агрессию и нарушения прав человека в Крыму.

Темы: крымские татарыПортугалияОБСЕЕСКрым


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада назначила Ляшко новым главой Минздрава

Оценка президентов: наиболее доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму

Кличко: Комарницкий и Тищенко приходили с предложениями

Посол Украины обвинил немецких левых в фальсификации истории

СМИ "нашли" Чауса в военной части ГПСУ: пограничники опровергают

фото"Умка" и "Лаша Сван": полиция задержала влиятельных "воров в законе"

Все новости...
крымские татары
Мы не простим аннексию Крыма – Зеленский
Россия преследует почти 100 крымских татар – Денисова
Самовозврат в Крым. Лонгрид. Фильм. Подкаст
Последние новости
12:04
Португалия заблокировала пункт о депортации татар в заявлении ЕС по Крыму в ОБСЕ
12:02
Министром инфраструктуры стал председатель Укравтодора Кубраков
11:59
За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, зато 3001 выздоровел
11:56
НАПК призывает Зеленского ветировать закон по измениям в декларировании
11:51
Финляндия подтвердила готовность принять саммит Байдена и Путина
11:46
Курс валют на 20 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:41
Кличко: Удар готовится к следующим выборам в Раду
11:26
Фонд энергоэффективности запустит кабинет в "Дії"
11:26
инфографикаПоявился свежий рейтинг партий
11:15
В президентском рейтинге у Зеленского нет конкурентов – опрос
Все новости...