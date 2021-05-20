Найближчі дні в Україні пануватиме "кімнатна температура"

У найближчу добу Україна залишиться в прохолодній повітряній масі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Гідрометцентр

Деталі: У п'ятницю, 21 травня, в центрі країни, а також в Одеській, Миколаївській та Харківській областях вночі, вранці дощ, місцями гроза. На решті території без істотних опадів.

Температура вночі 6-11°, в західних областях 3-8° тепла. Вдень 15-20°. На сході і південному сході країни вночі 9-14°, вдень 20-25°.

У Києві в п'ятницю без опадів. Температура вночі близько 10°, вдень 17-19°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура вдень в Києві була зафіксована в 2007 році і склала 32° тепла, найнижча вночі - 0° в 1917 році.

У суботу, 22 травня, по всій країні без опадів, тільки на північному заході і південному сході вдень місцями невеликий дощ.

Температура вночі 5-11°, вдень 19-24°, в Приазов'ї 21-26°.

У Києві в суботу без опадів. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°.

20 травня температура води в Чорному та Азовському морях 13-19°, в Дніпрі в межах Києва 16°.