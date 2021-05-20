В ближайшие дни в Украине будет господствовать "комнатная температура"
В ближайшие сутки Украина останется в прохладной воздушной массе.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Гидрометцентр
Детали: В пятницу, 21 мая, в центре страны, а также в Одесской, Николаевской и Харьковской областях ночью, утром дождь, местами гроза. На остальной территории без существенных осадков.
Температура ночью 6-11°, в западных областях 3-8° тепла. Днем 15-20°. На востоке и юго-востоке страны ночью 9-14°, днем 20-25°.
В Киеве в пятницу без осадков. Температура ночью около 10°, днем 17-19°.
Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем в Киеве была зафиксирована в 2007 году и составила 32° тепла, самая низкая ночью - 0° в 1917 году.
В субботу, 22 мая, по всей стране без осадков, только на северо-западе и юго-востоке днем местами небольшой дождь.
Температура ночью 5-11°, днем 19-24°, в Приазовье 21-26°.
В Киеве в субботу без осадков. Температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22°.
20 мая температура воды в Черном и Азовском морях 13-19°, в Днепре в пределах Киева 16°.