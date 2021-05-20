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В ближайшие дни в Украине будет господствовать "комнатная температура"

Четверг, 20 мая 2021, 12:35

В ближайшие сутки Украина останется в прохладной воздушной массе.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Гидрометцентр

Детали: В пятницу, 21 мая, в центре страны, а также в Одесской, Николаевской и Харьковской областях ночью, утром дождь, местами гроза. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 6-11°, в западных областях 3-8° тепла. Днем 15-20°. На востоке и юго-востоке страны ночью 9-14°, днем ​​20-25°.

В Киеве в пятницу без осадков. Температура ночью около 10°, днем ​​17-19°.

 

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем ​​в Киеве была зафиксирована в 2007 году и составила 32° тепла, самая низкая ночью - 0° в 1917 году.

В субботу, 22 мая, по всей стране без осадков, только на северо-западе и юго-востоке днем ​​местами небольшой дождь.

Температура ночью 5-11°, днем ​​19-24°, в Приазовье 21-26°.

В Киеве в субботу без осадков. Температура ночью 7-9° тепла, днем ​​20-22°.

20 мая температура воды в Черном и Азовском морях 13-19°, в Днепре в пределах Киева 16°.

 



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