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Зеленський оголосив кінець "епохи Медведчука" і назвав епоху, яку складно завершити

Четвер, 20 травня 2021, 12:42
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський вважає, що вже закінчується епоха кума Путіна Віктора Медведчука, за якого взялись правоохоронці, окрім того він обіцяє закінчити епоху корупції, щодо епохи бідності – то її завершити найскладніше. 

Джерело: Зеленський під час пресконференції

Пряма мова: "Не памятаю, чи була там на бігбордах "епоха Медведчука". Я думаю, що це частина програми суспільства, а не навіть програми президента. Я вважаю, що ця епоха закінчується. 

Епоха корупції. Я вважаю, що ми зробили багато кроків вперед. Санкційна потужна політика. Так, я знайшов інший шлях: через РНБО. Але останнім часом, що почали працювати дуже потужно і прокурори, і СБУ, і поліція. Щодо корупції, то ми її чистимо. 

Я вважаю, що ми почали закінчення цієї епохи, і я точно її закінчу. 

Епоха бідності – це найскладніше. Тому що те, що я сказав до цього, це залежить від моєї волі, а далі це підтримка правоохоронців. Що стосується бідності, то це не просто, не все залежить від мене. Скажу чесно: тисну на уряд, щоб збільшували і "мінімалку", і пенсії. З іншого боку, економіка розвивається не дуже добре. Епоха бідності завершиться тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли буде дерегуляція, коли держава буде максимально диджиталізована. Все це буде."

Що передувало: Під час виборчої кампанії кандидат Володимир Зеленський обіцяв завершити епоху бідності. 

Нагадаємо:

  • 20 травня президент Володимир Зеленський проводить пресконференцію до другої річниці інавгурації. 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Зеленський


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