Зеленський оголосив кінець "епохи Медведчука" і назвав епоху, яку складно завершити
Президент Володимир Зеленський вважає, що вже закінчується епоха кума Путіна Віктора Медведчука, за якого взялись правоохоронці, окрім того він обіцяє закінчити епоху корупції, щодо епохи бідності – то її завершити найскладніше.
Джерело: Зеленський під час пресконференції
Пряма мова: "Не памятаю, чи була там на бігбордах "епоха Медведчука". Я думаю, що це частина програми суспільства, а не навіть програми президента. Я вважаю, що ця епоха закінчується.
Епоха корупції. Я вважаю, що ми зробили багато кроків вперед. Санкційна потужна політика. Так, я знайшов інший шлях: через РНБО. Але останнім часом, що почали працювати дуже потужно і прокурори, і СБУ, і поліція. Щодо корупції, то ми її чистимо.
Я вважаю, що ми почали закінчення цієї епохи, і я точно її закінчу.
Епоха бідності – це найскладніше. Тому що те, що я сказав до цього, це залежить від моєї волі, а далі це підтримка правоохоронців. Що стосується бідності, то це не просто, не все залежить від мене. Скажу чесно: тисну на уряд, щоб збільшували і "мінімалку", і пенсії. З іншого боку, економіка розвивається не дуже добре. Епоха бідності завершиться тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли буде дерегуляція, коли держава буде максимально диджиталізована. Все це буде."
Що передувало: Під час виборчої кампанії кандидат Володимир Зеленський обіцяв завершити епоху бідності.
Нагадаємо:
- 20 травня президент Володимир Зеленський проводить пресконференцію до другої річниці інавгурації.