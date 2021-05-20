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Зеленский объявил конец "эпохи Медведчука" и назвал эпоху, которую сложно завершить

Четверг, 20 мая 2021, 12:42

Президент Владимир Зеленский считает, что уже заканчивается эпоха кума Путина Виктора Медведчука, за которого взялись правоохранители, кроме того он обещает закончить эпоху коррупции, касательно эпохи бедности – ее завершить сложное.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции

Прямая речь: "Не помню, была там на билбордах "эпоха Медведчука". Я думаю, что это часть программы общества, а не даже программы президента. Я считаю, что эта эпоха заканчивается.

Эпоха коррупции. Я считаю, что мы сделали много шагов вперед. Санкционные мощная политика. Да, я нашел другой путь: через СНБО. Но в последнее время, что начали работать очень мощно и прокуроры, и СБУ, и полиция. О коррупции, то мы ее чистим.

Я считаю, что мы начали окончание этой эпохи, и я точно ее закончу.

Эпоха бедности – это самое сложное. Потому что то, что я сказал до этого, это зависит от моей воли, а дальше это поддержка правоохранителей. Что касается бедности, то это не просто, не все зависит от меня. Скажу честно: жму на правительство, чтобы увеличивали и "минималку", и пенсии. С другой стороны, экономика развивается не очень хорошо. Эпоха бедности завершится тогда, когда все будут платить налоги, когда будет дерегуляция, когда государство будет максимально диджитализировано. Все это будет".

Что предшествовало: Во время избирательной кампании кандидат Владимир Зеленский обещал завершить эпоху бедности.

Напомним:

  • 20 мая президент Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию ко второй годовщине инаугурации.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Зеленский


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