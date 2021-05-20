Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский объявил конец "эпохи Медведчука" и назвал эпоху, которую сложно завершить

Четверг, 20 мая 2021, 12:42
Зеленский объявил конец эпохи Медведчука и назвал эпоху, которую сложно завершить

Президент Владимир Зеленский считает, что уже заканчивается эпоха кума Путина Виктора Медведчука, за которого взялись правоохранители, кроме того он обещает закончить эпоху коррупции, касательно эпохи бедности – ее завершить сложное.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции

Прямая речь: "Не помню, была там на билбордах "эпоха Медведчука". Я думаю, что это часть программы общества, а не даже программы президента. Я считаю, что эта эпоха заканчивается.

Эпоха коррупции. Я считаю, что мы сделали много шагов вперед. Санкционные мощная политика. Да, я нашел другой путь: через СНБО. Но в последнее время, что начали работать очень мощно и прокуроры, и СБУ, и полиция. О коррупции, то мы ее чистим.

Я считаю, что мы начали окончание этой эпохи, и я точно ее закончу.

Эпоха бедности – это самое сложное. Потому что то, что я сказал до этого, это зависит от моей воли, а дальше это поддержка правоохранителей. Что касается бедности, то это не просто, не все зависит от меня. Скажу честно: жму на правительство, чтобы увеличивали и "минималку", и пенсии. С другой стороны, экономика развивается не очень хорошо. Эпоха бедности завершится тогда, когда все будут платить налоги, когда будет дерегуляция, когда государство будет максимально диджитализировано. Все это будет".

Что предшествовало: Во время избирательной кампании кандидат Владимир Зеленский обещал завершить эпоху бедности.

Напомним:

  • 20 мая президент Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию ко второй годовщине инаугурации.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Зеленский
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Зеленский: Не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, Украина должна получить гарантии безопасности
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: