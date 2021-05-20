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Парад на суші і на воді, Конституція Орлика: Зеленський анонсував святкування Незалежності

Четвер, 20 травня 2021, 12:46
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський анонсує святкування 30 річчя Незалежності України, яке "українці запам’ятають назавжди".

Джерело: глава держави на великій пресконференції 20 травня

Деталі: За словами Зеленського,  святкування триватиме 3 дні, почнеться 22 серпня.

23 серпня – в День прапора в усіх регіонах України піднімуть велетенські прапори, також на цю дату заплановано перший саміт про деокупацію Криму в рамках "Кримської платформи", куди запрошені представники світових країн. Також у Києві пройде саміт "перших леді  та джентльменів". Також 23 серпня буде великий концерт легенд опери та балету в Оперному театрі.

24 серпня, за словами президента, буде великий військовий парад "і на суші і на воді", і на Дніпрі, і в Одесі та на Майдані Незалежності в столиці. Цього дня буде також великий концерт українських зірок на НСК Олімпійський.

Зеленський обіцяє, що вперше в Україну привезуть Конституцію Пилипа Орлика і в рамках святкування всі зможуть побачити її.

Окрім цього президент представив символ 30-річчя Незалежності – квітку,   яку розробила львівська компанія. За ловами Зеленського – безкоштовно.

Пряма мова: "Головна квітка 30 річчя символізує - ти у мене єдина. Нас не зрізати, не затоптати. Ми все одно будемо квітучою країною".

 

Валентина Романенко, УП
Теми: Зеленськийсвяткування


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