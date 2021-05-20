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Парад на суше и на воде, Конституция Орлика: Зеленский анонсировал празднование Независимости

Четверг, 20 мая 2021, 12:46
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский анонсирует празднование 30 летия Независимости Украины, которое "украинцы запомнят навсегда".

Источник: глава государства на большой пресс-конференции 20 мая

Детали: По словам Зеленского, празднование продлится 3 дня, начнется 22 августа.

23 августа - в День флага во всех регионах Украины поднимут гигантские флаги, также на эту дату запланирован первый саммит о деоккупации Крыма в рамках "Крымской платформы", куда приглашены представители мировых стран. Также в Киеве пройдет саммит "первых леди и джентльменов". Также 23 августа будет большой концерт легенд оперы и балета в Оперном театре.

24 августа, по словам президента, будет большой военный парад "и на суше и на земле", и на Днепре, и в Одессе и на Майдане Независимости в столице. В этот день будет также большой концерт украинских звезд на НСК Олимпийский.

Зеленский обещает, что впервые в Украине привезут Конституцию Пилипа Орлика и в рамках празднования все смогут увидеть ее.

Кроме этого президент представил символ 30-летия Независимости - цветок, который разработала львовская компания. По словам Зеленского - бесплатно.

Прямая речь: "Главный цветок 30 летия символизирует - ты у меня единая. Нас не срезать, не затоптать. Мы все равно будем процветающей страной".

 

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленскийпразднования


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