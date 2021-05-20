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Справа Шеремета: Зеленський серйозно говоритиме з Аваковим, якщо вину не доведуть

Четвер, 20 травня 2021, 13:13
Справа Шеремета: Зеленський серйозно говоритиме з Аваковим, якщо вину не доведуть

Президент Володимир Зеленський спілкується із обвинувачуваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета і вразі доведення їх невинуватості готовий піднімати питання зміни міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: пресконференція президента Володимира Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Я знаю детально, що відбувається (у справі Шеремета – ред.). І мені не все одно. Якщо незаконно було засуджено цих людей і те, що вони перебували за гратами… мені не все одно.

Доказів стовідсоткових ще немає, що вони невинні, і що вони винні – цього немає. І я не знаю, чи пробачить вона мені, можу вам сказати, сьогодні вранці Яна Дугарь (одна із обвинувачуваних – ред.) мені… ми переписуємось. Мені не все одно, що з цими людьми".

Деталі: Після цього Зеленський показав переписку із Дугарь одному із журналістів у залі.

Пряма мова Зеленського: "Якщо засудили незаконно, то ви знаєте, я буду серйозно говорити з міністром (внутрішніх справ Арсеном Аваковим – ред.) про його, чи він може залишитися в такій ситуації. І він це знає і ми розуміємо складність цього процесу".    

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСправа Шеремета
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