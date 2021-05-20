Дело Шеремета: Зеленский будет серьезно говорить с Аваковым, если вину не докажут

Президент Владимир Зеленский общается с обвиняемыми по делу убийства журналиста Павла Шеремета, и в случае доказательства их невиновности готов поднимать вопрос смены министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: Пресс-конференция президента Владимира Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Я знаю подробно, что происходит (по делу Шеремета - ред.). И мне не все равно. Если незаконно были осуждены эти люди и то, что они находились за решеткой... мне не все равно.

Доказательств стопроцентных еще нет, что они невиновны, и что они виновны - этого нет. И я не знаю, простит она мне, могу вам сказать, сегодня утром Яна Дугар (одна из обвиняемых - ред.) мне ... мы переписываемся. Мне не все равно, что с этими людьми".

Детали: После этого Зеленский показал переписку с Дугарь одному из журналистов в зале.

Прямая речь Зеленского: "Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром (внутренних дел Арсеном Аваковым - ред.) о его, может ли он остаться в такой ситуации. И он это знает и мы понимаем сложность этого процесса".