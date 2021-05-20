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Зеленський звинуватив телеканал Ахметова у маніпуляціях

Четвер, 20 травня 2021, 13:21

Президент Володимир Зеленський звинуватив телеканал олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" у маніпуляції фактами.

Джерело: глава держави на великій пресконференції 20 травня

Зеленський ведучому "Україна 24" Василю Голованову: "Збільшення податків. Ви продовжуєте цю тематику. Я знаю, що вона була у вас в ефірі. Я вважаю, що особисто ви маніпулюєте фактами, коли ви кажете "збільшення податків" це не для українців і не для суспільства... 

Я розумію з якого ви каналу і про що ви говорите. Дійсно, в новому законі є збільшення податку на залізну руду...

Я чув вашу програму і чув як ви ведете, до того, щоби люди розуміли, що буде тиск на малий і середній бізнес, що буде тиск на людей, що люди будуть сплачувати більше податків - це неправда.

Ви журналіст, ви маєте право говорити все, що хочете, але ви зараз передаєте мені інформацію я вам пояснив від кого. Не треба мені нічого передавати. Я доросла людина".

Деталі: За словами Зеленського, влада розуміє, хто з підприємців скільки заробляє, але коли в Україні війна, коли нічим виплачувати пенсії, влада не дасть можливість заробляти за рахунок держнадр 200-300%.

Також Зеленський сказав журналісту телеканалу Ахметова, що знає, де знаходиться "тіньовий" бізнес: "Подивіться на наші заправки".  

Нагадаємо:

Альона Мазуренко, УП
Теми: АхметовЗеленськийолігархиподатки


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