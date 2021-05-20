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Зеленский обвинил телеканал Ахметова в манипуляциях

Четверг, 20 мая 2021, 13:21

Президент Владимир Зеленский обвинил телеканал олигарха Рината Ахметова "Украина 24" в манипуляции фактами.

Источник: глава государства на большой пресс конференции 20 мая

Зеленский журналисту "Украина 24": "Увеличение налогов. Вы продолжаете эту тему. Я знаю, что она была у вас в эфире. Я считаю, что лично вы манипулируете фактами, когда вы говорите "увеличение налогов" это не для украинцев и не для общества...

Я понимаю из которого вы канала и о чем вы говорите. Действительно, в новом законе есть увеличение налога на железную руду...

Я слышал вашу программу... Вы говорили, что люди будут платить больше налогов - это неправда. Вы сейчас передаете мне информацию я вам объяснил от кого. Не надо мне ничего передавать. Я взрослый человек".

Детали: По словам Зеленского, власть понимает, кто из предпринимателей сколько зарабатывает, но когда в Украине война, когда нечем выплачивать пенсии, власть не позволит зарабатывать за счет государственных недр 200-300%.

Также Зеленский сказал журналисту телеканала Ахметова, что знает, где находится "теневой" бизнес: "Посмотрите на наши заправки".

Алена Мазуренко, УП
Темы: АхметовЗеленскийолигархиналоги


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