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Зеленский обвинил телеканал Ахметова в манипуляциях

Четверг, 20 мая 2021, 13:21
Зеленский обвинил телеканал Ахметова в манипуляциях

Президент Владимир Зеленский обвинил телеканал олигарха Рината Ахметова "Украина 24" в манипуляции фактами.

Источник: глава государства на большой пресс конференции 20 мая

Зеленский ведущему "Украина 24" Василию Голованову: "Увеличение налогов. Вы продолжаете эту тему. Я знаю, что она была у вас в эфире. Я считаю, что лично вы манипулируете фактами, когда вы говорите "увеличение налогов" это не для украинцев и не для общества...

Я понимаю из которого вы канала и о чем вы говорите. Действительно, в новом законе есть увеличение налога на железную руду...

Я слышал вашу программу и слышал как вы ведете к тому, чтобы люди понимали, что будет давление на малый и средний бизнес, что будет давление на людей, что люди будут платить больше налогов - это неправда.

Вы журналист, вы имеете право говорить все, что хотите, но вы сейчас передаете мне информацию я вам объяснил от кого. Не надо мне ничего передавать. Я взрослый человек".

Детали: По словам Зеленского, власть понимает, кто из предпринимателей сколько зарабатывает, но когда в Украине война, когда нечем выплачивать пенсии, власть не позволит зарабатывать за счет государственных недр 200-300%.

Также Зеленский сказал журналисту телеканала Ахметова, что знает, где находится "теневой" бизнес: "Посмотрите на наши заправки".

Напомним:

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АхметовЗеленскийолигархиналоги
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