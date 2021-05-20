Зеленский ответил, будет ли идти на второй срок

Президент Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.

Источник: Зеленский во время пресс конференции

Детали: Президент считает, что еще "рано отвечать" на такой вопрос. Во время избирательной кампании кандидат Владимир Зеленский заявлял, что идет только на один срок. Однако позже его же окружение говорило о том, что одного срока не хватит, чтобы завершить начатое.