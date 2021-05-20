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Зеленський каже, що старих політиків у його команді не побачать

Четвер, 20 травня 2021, 13:30
Зеленський каже, що старих політиків у його команді не побачать
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що старих політиків – таких як експрем’єри Володимир Гройсман і Арсеній Яценюк чи лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – у його команді не буде.

Джерело: Зеленський на прес-конференції 20 травня

Пряма мова: "Нові обличчя (нові люди у владі, запит на яких напередодні президентських виборів 2019 року, згідно з опитуваннями, був досить високим – ред.), які були, вони вже постаріли, вони вже з досвідом.

Якщо ви маєте на увазі людей з потужним досвідом, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко, то таких людей з таким досвідом ви не побачите".

Деталі: На прохання прокоментувати, чому у січні 2019 року, коли Зеленський тільки йшов у владу, був запит на нові обличчя у владі, а нині більшість українців хочуть людей з досвідом, президент сказав, що люди вільні відповідати так, як відчувають.

Глава держави наголосив, що наразі в Україні "дуже непоганий уряд", який "в часи війни, економічної кризи і COVID-19 дуже непогано працює", і що "немає нічого страшного", якщо є потреба замінити того, чи іншого міністра, який "не може 100% виконувати свої обіцянки".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийТимошенкоГройсманЯценюк
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