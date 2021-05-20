Зеленский говорит, что старых политиков в его команде не увидят

Президент Владимир Зеленский заявляет, что старых политиков – как экс-премьеры Владимир Гройсман и Арсений Яценюк или лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – в его команде не будет.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 20 мая

Прямая речь: "Новые лица (новые люди во власти, запрос на которых накануне президентских выборов 2019 года, согласно опросам, был достаточно высоким – ред.), которые были, они уже состарились, они уже с опытом.

Если вы имеете в виду людей с мощным опытом, как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, то таких людей с таким опытом вы не увидите".

Детали: На просьбу прокомментировать, почему в январе 2019 года, когда Зеленский только шел во власть, 47% людей, по данным социологии "Рейтинга", хотели новых лиц во власти, а сейчас 65% хотят людей с опытом, президент сказал, что люди свободные отвечать так, как чувствуют.

Глава государства отметил, что сейчас в Украине "очень неплохое правительство", которое "во время войны, экономического кризиса и COVID-19 очень неплохо работает", и что "нет ничего страшного", если есть потребность заменить того или иного министра, который "не может 100% выполнять свои обещания".