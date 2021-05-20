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Зеленский говорит, что старых политиков в его команде не увидят

Четверг, 20 мая 2021, 13:30
Зеленский говорит, что старых политиков в его команде не увидят
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что старых политиков – как экс-премьеры Владимир Гройсман и Арсений Яценюк или лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – в его команде не будет.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 20 мая

Прямая речь: "Новые лица (новые люди во власти, запрос на которых накануне президентских выборов 2019 года, согласно опросам, был достаточно высоким – ред.), которые были, они уже состарились, они уже с опытом.

Если вы имеете в виду людей с мощным опытом, как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, то таких людей с таким опытом вы не увидите".

Детали: На просьбу прокомментировать, почему в январе 2019 года, когда Зеленский только шел во власть, был запрос на новые лица во власти, а сейчас большинство украинцев хотят людей с опытом, президент сказал, что люди могут отвечать так, как чувствуют.

Глава государства отметил, что сейчас в Украине "очень неплохое правительство", которое "во время войны, экономического кризиса и COVID-19 очень неплохо работает", и что "нет ничего страшного", если есть потребность заменить того или иного министра, который "не может 100% выполнять свои обещания".

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТимошенкоГройсманЯценюк
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