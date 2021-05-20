Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент каже, що в Україні багато де вже "польські зарплати"

Четвер, 20 травня 2021, 13:56
Президент каже, що в Україні багато де вже польські зарплати

Заробітна плата в багатьох містах України наближається до зарплат, яку можуть отримувати українці у Польщі.

Джерело: пресконференція президента

Пряма мова Зеленського: "Щодо втрачання роботи (в Україні – ред.). Дивіться COVID дійсно вбиває маленький і середній бізнес. Це правда. Все що ми можемо зробити, все, що вони собі можуть дозволити це зменшення навантаження на людей і надавати людям ту, чи іншу підтримку.

Проте, якщо ви подивитеся середню заробітну плату все ж таки в Польщі для наших українців, і порівняєте її з середньою заробітною платою сьогодні вже в багатьох містах України, вона дуже сильно наближується до тієї суми, яку люди в Польщі заробляють, тому що вони теж там знімають житло, воно там набагато дорожче, коли вони там сплачують комунальні набагато дорожче".         

Теми: зарплатиЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
зарплати
Рада прийняла закон про доплати військовим
З початку війни у 4 з 10 українців зменшились доходи - опитування
Силовики просять Раду відкласти розгляд постанови про 30 тисяч для військових
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: