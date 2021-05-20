Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент говорит, что в Украине уже много где есть "польские зарплаты"

Четверг, 20 мая 2021, 13:56

Заработная плата во многих городах Украины приближается к зарплатам, которую могут получать украинцы в Польше.

Источник: Прессконференция президента

Прямая речь Зеленского: "Относительно ущерба для работы (в Украине - ред.). Смотрите COVID действительно убивает маленький и средний бизнес. Это правда. Все что мы можем сделать, все, что они себе могут позволить это уменьшение нагрузки на людей и предоставлять людям ту или иную поддержку.

Однако, если вы посмотрите среднюю заработную плату все же в Польше для наших украинцев, и сравните ее со средней заработной платой сегодня уже во многих городах Украины, она очень сильно приближается к той суммы, которую люди в Польше зарабатывают, потому что они там снимают жилье, оно там намного дороже, когда они там платят коммунальные гораздо дороже".

Темы: зарплатыЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Первым вицепремьер и министром экономики стал глава Налоговой Любченко

Зеленский обвинил телеканал Ахметова в манипуляциях

Дело Шеремета: Зеленский будет серьезно говорить с Аваковым, если вину не докажут

Зеленский объявил конец "эпохи Медведчука" и назвал эпоху, которую сложно завершить

Министром инфраструктуры стал председатель Укравтодора Кубраков

инфографикаПоявился свежий рейтинг партий

Все новости...
зарплаты
Более ста нардепов имеют звание кандидата и доктора наук – Честно
Минэнерго выплатит шахтерам более 800 миллионов по долгам по зарплате
В марте реальная зарплата выросла на 9,5% – Госстат
Последние новости
13:59
Рада приняла за основу законопроект о десоветизации законов
13:56
Зеленский говорит, что в Украине уже много где есть "польские зарплаты"
13:54
Зеленский о Кличко: Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты
13:49
Зеленский отверг обвинения в лояльности к власти нового руководства НБУ
13:43
В "Всеукраинской школы онлайн" в конце учебного года появилось приложение
13:33
Шмыгаль больше не смог работать со Степановым – Зеленский
13:33
Рада обратится в Конгресс США о санкциях за строительство "Северного потока-2"
13:30
Зеленский говорит, что старых политиков в его команде не увидят
13:27
Первым вицепремьер и министром экономики стал глава Налоговой Любченко
13:25
Зеленский ответил, будет ли идти на второй срок
Все новости...