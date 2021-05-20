Президент говорит, что в Украине уже много где есть "польские зарплаты"

Заработная плата во многих городах Украины приближается к зарплатам, которую могут получать украинцы в Польше.

Источник: Прессконференция президента

Прямая речь Зеленского: "Относительно ущерба для работы (в Украине - ред.). Смотрите COVID действительно убивает маленький и средний бизнес. Это правда. Все что мы можем сделать, все, что они себе могут позволить это уменьшение нагрузки на людей и предоставлять людям ту или иную поддержку.

Однако, если вы посмотрите среднюю заработную плату все же в Польше для наших украинцев, и сравните ее со средней заработной платой сегодня уже во многих городах Украины, она очень сильно приближается к той суммы, которую люди в Польше зарабатывают, потому что они там снимают жилье, оно там намного дороже, когда они там платят коммунальные гораздо дороже".