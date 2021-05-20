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Кремль підтвердив, що йдуть переговори про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Четвер, 20 травня 2021, 14:35
Кремль підтвердив, що йдуть переговори про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського здійснюються, але жодних термінів немає.

Джерело: російське інформагентство ТАСС, яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитро Пєсков

Пряма мова: "Дійсно, контакти ведуться, з нашого боку мій колега (заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро – ред.) Козак приймає в них участь. Дійсно, є певні начерки можливих тем до обговорення".

"Поки начерки широкими мазками, швидше концептуальні, а не предметні, гіпотетичного порядку денного гіпотетичної зустрічі".

Деталі: Пєсков сказав, що переговори йдуть тяжко. Він відповів негативно на питання, чи є терміни для можливої ​​зустрічі президентів, і додав, що утримався б від найменування якихось пунктів порядку денного, оскільки "поки цей процес без необхідної конкретики і субстанції".

Що цьому передувало: Раніше в четвер президент України заявив, що його офіс почав переговори з російською стороною з питання організації його зустрічі з главою російської держави.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПутінРосія
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