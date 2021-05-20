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Кремль подтвердил, что идут переговоры о возможной встрече Зеленского и Путина

Четверг, 20 мая 2021, 14:35
Кремль подтвердил, что идут переговоры о возможной встрече Зеленского и Путина

Контакты по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского осуществляются, но никаких сроков нет.

Источник: российское информагентство ТАСС, которое цитирует прессекретар президента РФ Дмитрий Песков

Прямая речь: "Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега (заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий – ред.) Козак принимает в них участие. Действительно, есть определенные наброски возможных тем к обсуждению".

"Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи".

Детали: Песков сказал, что переговоры идут тяжело. Он ответил отрицательно на вопрос, есть ли сроки для возможной встречи президентов, и добавил, что воздержался бы от наименования каких-то пунктов повестки дня, поскольку "пока этот процесс без необходимой конкретики и субстанции".

Что этому предшествовало: Ранее в четверг президент Украины заявил, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации его встречи с главой российского государства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутинРосcия
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