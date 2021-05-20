Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент: Зняття санкцій з "Північного потоку-2" буде програшем США і особисто Байдена

Четвер, 20 травня 2021, 14:37

Президент Володимир Зеленський вважає, що є ризик зняття санкцій США з "Північного потоку-2" під тиском Росії.

Про це Зеленський сказав у четвер на пресконференції в Києві, коментуючи імовірну зустріч президентів РФ і США, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я вважаю, що ця зустріч потрібна. Президент Байден знає мою позицію… Вони будуть обговорювати українські питання тільки в тому просторі і адженді, яку будуть узгоджувати з нами до цього. Чи є ризики, що деякі питання вони будуть підіймати незважаючи на наші домовленості? Впевнений, що такі ризики є", - сказав Зеленський.

За його словами, головний ризик полягає у тому, що США можуть зняти санкцій з трубопроводу "Північний потік-2" під тиском Росії.

"Великий ризик, що вони (росіяни. – Ред.) можуть натиснути на Сполучені Штати, чи у них будуть якісь домовленості…  Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особисто президента Байдена. Я говорю відверто, чому це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і новий перерозподіл сил і впливу", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, якщо США підуть на такий крок, це означає, що вони "розмінюються на щось дуже важливе".

"Я знаю, що різні думки з приводу цього у партнерів. Я знаю, що розділилися навіть думки в Сенаті і в Конгресі США… Я знаю, що немає спільної позиції і думки, це серйозна гра. Це не просто про енергетичну безпеку. На таке США можуть піти, якщо вони розмінюються, вибачте за таке слово, на щось дуже-дуже серйозне. Мене бентежить ця ситуація", - додав президент.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Водночас Держдепартамент США запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських кораблів, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєктом компаній.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

Читайте також: Ще не перемога "Газпрому": як Україні повернути підтримку США щодо "Північного потоку-2"

Теми: Північний потік-2ЗеленськийБайденсанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суд дав дозвіл на затримання Козака

відео Зеленський про Порошенка: Я вже став його вироком, він просто ще не усвідомив

відеоЗеленський про Кличка: Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти

Шмигаль більше не зміг працювати зі Степановим – Зеленський

Першим віцепрем’єром та міністром економіки став голова Податкової Любченко

Зеленський звинуватив телеканал Ахметова у маніпуляціях

Усі новини...
Північний потік-2
Рада звернеться до Конгресу США щодо санкцій через будівництво "Північного потоку-2"
США не ввели санкцій проти "Північного потоку-2", але чинять опір завершенню проєкту
Білий дім наголосив, що виступає проти "Північного потоку-2"
Останні новини
15:06
У Порошенка вважають, що Зеленський йому не вирок
15:05
Зеленський відповів, чи буде йти на другий термін
15:03
Ескалація з боку Росії може тривати до вересня – Зеленський 
15:02
Зеленський про те, чи будуть санкції проти Фірташа і Коломойського: Ви побачите ще багато всього
14:46
відеоЗеленський допускає, що до вбивства Шеремета може бути причетна контррозвідка СБУ
14:42
Президент про "антиахметівський" законопроєкт: Тиску на малий бізнес не буде
14:41
Ми повинні припинити війну, поки Путін президент, план А ще діє – Зеленський 
14:37
Президент: Зняття санкцій з "Північного потоку-2" буде програшем США і особисто Байдена
14:35
Кремль підтвердив, що йдуть переговори про можливу зустріч Зеленського і Путіна
14:34
Суд дав дозвіл на затримання Козака
Усі новини...