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Президент: Снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена

Четверг, 20 мая 2021, 14:37
Президент: Снятие санкций с Северного потока-2 будет проигрышем США и лично Байдена

Президент Владимир Зеленский считает, что есть риск снятия санкций США с "Северного потока-2" под давлением России.

Об этом Зеленский сказал в четверг на пресс-конференции в Киеве, комментируя возможную встречу президентов РФ и США, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я считаю, что эта встреча нужна. Президент Байден знает мою позицию... Они будут обсуждать украинские вопросы только в том пространстве и той повестке дня, которую будут согласовывать с нами до этого. Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать, несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть", - сказал Зеленский.

По его словам, главный риск заключается в том, что США могут снять санкции с трубопровода "Северный поток-2" под давлением России.

"Велик риск, что они (россияне. - Ред.) могут нажать на Соединенные Штаты, или у них будут какие-то договоренности... Я считаю, что это будет проигрыш США. Я считаю, что это будет проигрыш лично президента Байдена. Я говорю откровенно, почему это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что если США пойдут на такой шаг, это означает, что они "размениваются на что-то очень важное".

"Я знаю, что есть разные мнения по поводу этого у партнеров. Я знаю, что разделились даже мнения в Сенате и в Конгрессе США... Я знаю, что нет общей позиции и мнения, это серьезная игра. Это не просто об энергетической безопасности. На такое США могут пойти, если они размениваются, извините за такое слово, на что-то очень-очень серьезное. Меня смущает эта ситуация", - добавил президент.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

В то же время Госдепартамент США предложил ввести санкции в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2", и четырех связанных с проектом компаний.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.

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Темы: Северный поток-2ЗеленскийБайденсанкции
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