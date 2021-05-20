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У Києві прорвало тепломережу: гейзер пошкодив багато машин

Четвер, 20 травня 2021, 16:18
У Києві прорвало тепломережу: гейзер пошкодив багато машин
Фото "Києва оперативного"

У столиці прорвало магістральну тепломережу – утворився кількаметровий фонтан, який пошкодив низку припаркованих автомобілів.

Джерело: "Київ оперативний" у Facebook, Київська адміністрація у Telegram

Деталі: Пошкодження сталося близько 14:45 на проспекті Голосіївському, 3 під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5.

Не позаздриш звісно цим автовласникам, які потрапили під гейзер від Водоканалу…

Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 20 травня 2021 р.

У КМДА зазначили, що вода в трубопроводі перебувала під тиском, тому відбувся провал асфальту і вода вийшла назовні.

Вітання від Київводоканалу до мешканців Деміївської, а особливо до тих, хто припаркував своє авто на цій стоянці.

Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 20 травня 2021 р.

Як видно з фото з місця події, фонтан води з частинами асфальту пошкодив припарковані поблизу автомобілі.  

За попередніми даними, людських жертв немає.

 

Наразі аварійна бригада "Київтеплоенерго" перекрила подачу теплоносія і розпочала ремонтні роботи. 

 

За даними міської влади, пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року (43 роки). 

 



У КМДА пояснили, що теплові мережі випробовують на гідравлічну міцність та щільність, щоб своєчасно виявити "слабкі" місця трубопроводів і зменшити рівень аварійності під час наступного опалювального сезону.
 

Українська правда
Теми: Київавтоопалення
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