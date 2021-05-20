У Києві прорвало тепломережу: гейзер пошкодив багато машин
У столиці прорвало магістральну тепломережу – утворився кількаметровий фонтан, який пошкодив низку припаркованих автомобілів.
Джерело: "Київ оперативний" у Facebook, Київська адміністрація у Telegram
Деталі: Пошкодження сталося близько 14:45 на проспекті Голосіївському, 3 під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5.
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У КМДА зазначили, що вода в трубопроводі перебувала під тиском, тому відбувся провал асфальту і вода вийшла назовні.
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Як видно з фото з місця події, фонтан води з частинами асфальту пошкодив припарковані поблизу автомобілі.
За попередніми даними, людських жертв немає.
Наразі аварійна бригада "Київтеплоенерго" перекрила подачу теплоносія і розпочала ремонтні роботи.
За даними міської влади, пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року (43 роки).
У КМДА пояснили, що теплові мережі випробовують на гідравлічну міцність та щільність, щоб своєчасно виявити "слабкі" місця трубопроводів і зменшити рівень аварійності під час наступного опалювального сезону.