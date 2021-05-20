Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве прорвало теплосеть: гейзер повредил много машин

Четверг, 20 мая 2021, 16:18
Фото "Киева оперативного"

В столице прорвало магистральную теплосеть – образовался огромный фонтан, который повредил много припаркованных автомобилей.

Источник: "Киев оперативный" в Facebook, Киевская администрация в Telegram

Детали: Авария произошла около 14:45 на проспекте Голосеевском, 3 во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5.

В КГГА отметили, что вода в трубопроводе находилась под давлением, поэтому произошел провал асфальта и вода вышла наружу.

Как видно на фото с места происшествия, фонтан воды с частями асфальта повредил припаркованные автомобили. По предварительным данным, человеческих жертв нет.

 

Сейчас аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы. 

 

По данным городских властей, повреждённый трубопровод эксплуатируется с 1978 года (43 года). 

 

В КГГА объяснили, что тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить "слабые" места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности в следующем отопительном сезоне.

Украинская правда
Темы: Киевавтоотопление


powered by lun.ua
Главное сегодня

У Порошенко считают, что Зеленский приговор не ему, а стране

ОбновленоЗеленский ответил, будет ли идти на второй срок

видеоЗеленский допускает, что к убийству Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ

Суд дал разрешение на задержание Козака

видео Зеленский о Порошенко: Я уже стал его приговором, он просто еще не осознал

видеоЗеленский о Кличко: Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты

Все новости...
Киев
Зеленский о Кличко: Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты
За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, зато 3001 выздоровел
Кличко: Удар готовится к следующим выборам в Раду
Последние новости
16:18
фото, видеоВ Киеве прорвало теплосеть: гейзер повредил много машин
16:18
Путин заявил, что РФ "выбьет зубы всем", кто попытается что-то от нее "откусить"
16:14
Защита говорит, что Порошенко придумал встречу с Антоненко в офисе "ЕС"
15:53
Отмена регулирования цен на газ: Кличко ожидает роста тарифов на горячую воду и отопление
15:49
На Мальдивах опасаются, что острова могут исчезнуть к концу века
15:40
Петрашко будет координировать земельную реформу, Криклий получит новую должность – президент
15:38
фотоЗеленские показали "вышиванковую изюминку"
15:06
У Порошенко считают, что Зеленский приговор не ему, а стране
15:05
ОбновленоЗеленский ответил, будет ли идти на второй срок
15:03
Эскалация со стороны России может длиться до сентября – Зеленский
Все новости...