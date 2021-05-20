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В Киеве прорвало теплосеть: гейзер повредил много машин

Четверг, 20 мая 2021, 16:18
В Киеве прорвало теплосеть: гейзер повредил много машин
Фото "Киева оперативного"

В столице прорвало магистральную теплосеть – образовался огромный фонтан, который повредил много припаркованных автомобилей.

Источник: "Киев оперативный" в Facebook, Киевская администрация в Telegram

Детали: Авария произошла около 14:45 на проспекте Голосеевском, 3 во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5.

Не позаздриш звісно цим автовласникам, які потрапили під гейзер від Водоканалу…

Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 20 травня 2021 р.

В КГГА отметили, что вода в трубопроводе находилась под давлением, поэтому произошел провал асфальта и вода вышла наружу.

Вітання від Київводоканалу до мешканців Деміївської, а особливо до тих, хто припаркував своє авто на цій стоянці.

Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 20 травня 2021 р.

Как видно на фото с места происшествия, фонтан воды с частями асфальта повредил припаркованные автомобили. По предварительным данным, человеческих жертв нет.

 

Сейчас аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы. 

 

По данным городских властей, повреждённый трубопровод эксплуатируется с 1978 года (43 года). 

 

В КГГА объяснили, что тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить "слабые" места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности в следующем отопительном сезоне.

Украинская правда

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Темы: Киевавтоотопление
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