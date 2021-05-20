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Відтепер українське посвідчення водія можна обміняти на британське без іспитів

Четвер, 20 травня 2021, 16:31
Відтепер українське посвідчення водія можна обміняти на британське без іспитів

Кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії на законних підставах, зможе обміняти своє українське посвідчення водія на британський відповідник без іспитів.

Джерело: очільник МВС Арсен Аваков, якого цитує пресслужба відомства, заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП

Пряма мова Авакова: "20 травня набирає чинності документ "The Driving Licences Order 2021", згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії, зможе обміняти своє посвідчення водія на аналогічний документ Великої Британії без іспитів! Найближчим часом введемо аналогічні умови для британських водіїв в Україні".

Деталі: Відтепер кожен українець, який проживає у Великій Британії на законних підставах, зможе обміняти своє українське посвідчення водія певних категорій на британський відповідник без необхідності отримання тимчасового британського посвідчення водія, а також здачі теоретичного та практичного іспитів.

Запровадження вказаної процедури створить сприятливі умови для громадян України, які проживають у Великій Британії та дозволить зберегти фінансові та часові ресурси, вказують в МВС.

З моменту переїзду до Великої Британії та протягом 12 місяців дозволяється керувати автомобілем на підставі українського посвідчення водія без необхідності його обміну. Після цього строку водієві необхідно обміняти своє посвідчення.

Процедура обміну може бути застосована як до, так і після спливу вказаного терміну.

Пряма мова Тракала: "Наразі говоримо про посвідчення водія, фізичні описи і зразки яких були надані українською стороною нашим британським колегам за період з 2014 року. Найперше йдеться про посвідчення водія для легкових автомобілів. Зараз триває процес приведення водійських категорій, які діють на території України, до британських відповідників, і узгодження цих норм у відповідності до українського законодавства та законодавства Великої Британії".

Додатково: Інформація щодо процедури обміну посвідчень водія доступна тут.

Українська правда

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Теми: автоМВСВелика Британія
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