Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Отныне украинские водительские права можно обменять на британские без экзаменов

Четверг, 20 мая 2021, 16:31

Каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании на законных основаниях, сможет обменять свое украинское водительское удостоверение на британский аналог без экзаменов.

Источник: глава МВД Арсен Аваков, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "20 мая вступает в силу документ" The Driving Licences Order 2021 ", согласно которому каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании, сможет обменять свое водительское удостоверение на аналогичный документ Великобритании без экзаменов! В ближайшее время введем аналогичные условия для британских водителей в Украине".

Детали: Отныне каждый украинец, проживающий в Великобритании на законных основаниях, сможет обменять свое украинское водительское удостоверение определенных категорий на британский аналог без необходимости получения временного британского водительского удостоверения, а также сдачи теоретического и практического экзаменов.

Введение указанной процедуры создаст благоприятные условия для граждан Украины, проживающих в Великобритании и позволит сэкономить финансовые и временные ресурсы, указывают в МВД.

С момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинского водительского удостоверения без необходимости его обмена. После этого срока водителю необходимо обменять свое удостоверение.

Процедура обмена может быть применена как до, так и после истечения указанного срока.

Информация о процедуры обмена водительских удостоверений доступна здесь.

Темы: автоМВДВеликобритания


powered by lun.ua
Главное сегодня

У Порошенко считают, что Зеленский приговор не ему, а стране

ОбновленоЗеленский ответил, будет ли идти на второй срок

видеоЗеленский допускает, что к убийству Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ

Суд дал разрешение на задержание Козака

видео Зеленский о Порошенко: Я уже стал его приговором, он просто еще не осознал

видеоЗеленский о Кличко: Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты

Все новости...
авто
В Киеве прорвало теплосеть: гейзер повредил много машин
СБУ обнаружила канал нелегального ввоза "евроблях"
Таможенников поймали на махинациях: привозили авто из Грузии с занижением пошлины
Последние новости
16:31
Отныне украинские водительские права можно обменять на британские без экзаменов
16:20
Зеленский рассказал, когда закончится "Большое строительство"
16:19
У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн, заработанных на жомовой яме
16:18
фото, видеоВ Киеве прорвало теплосеть: гейзер повредил много машин
16:18
Путин заявил, что РФ "выбьет зубы всем", кто попытается что-то от нее "откусить"
16:14
Защита говорит, что Порошенко придумал встречу с Антоненко в офисе "ЕС"
15:53
Отмена регулирования цен на газ: Кличко ожидает роста тарифов на горячую воду и отопление
15:49
На Мальдивах опасаются, что острова могут исчезнуть к концу века
15:40
Петрашко будет координировать земельную реформу, Криклий получит новую должность – президент
15:38
фотоЗеленские показали "вышиванковую изюминку"
Все новости...