Отныне украинские водительские права можно обменять на британские без экзаменов

Каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании на законных основаниях, сможет обменять свое украинское водительское удостоверение на британский аналог без экзаменов.

Источник: глава МВД Арсен Аваков, которого цитирует пресс-служба ведомства, замдиректора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Прямая речь: "20 мая вступает в силу документ" The Driving Licences Order 2021 ", согласно которому каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании, сможет обменять свое водительское удостоверение на аналогичный документ Великобритании без экзаменов! В ближайшее время введем аналогичные условия для британских водителей в Украине".

Детали: Отныне каждый украинец, проживающий в Великобритании на законных основаниях, сможет обменять свое украинское водительское удостоверение определенных категорий на британский аналог без необходимости получения временного британского водительского удостоверения, а также сдачи теоретического и практического экзаменов.

Введение указанной процедуры создаст благоприятные условия для граждан Украины, проживающих в Великобритании и позволит сэкономить финансовые и временные ресурсы, указывают в МВД.

С момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинского водительского удостоверения без необходимости его обмена. После этого срока водителю необходимо обменять свое удостоверение.

Процедура обмена может быть применена как до, так и после истечения указанного срока.

Прямая речь Тракало: "Сейчас речь идет о водительском удостоверении, физические описания и образцы которых были предоставлены украинской стороной нашим британским коллегам за период с 2014 года. Прежде всего речь идет о водительском удостоверении для легковых автомобилей. Сейчас идет процесс приведения водительских категорий, которые действуют на территории Украины в соответствие с британскими и согласования этих норм с украинским законодательством и законодательством Великобритании".

Дополнительно: Информация о процедуры обмена водительских удостоверений доступна здесь.