Літак МАУ здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту

Літак авіакомпанії МАУ, який летів із Стамбула в Київ, здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.

Джерело: "Думская"

Деталі: Місцеве видання зазначає, що подія сталась о 15:25. Тоді екіпаж Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM використав аварійну сигналізацію автовідповідача з кодом 7700. Останній вказує на аварію або іншу позаштатну ситуацію на борту.

Зазначається, що технічна несправність виникла в небі над Чорним морем. За інформацією "Думской", в одному з двигунів літака відбулось різке падіння тиску масла. Водночас, в аеропорту оголосили тривогу.

"Думская"

У пресслужбі авіакомпанії повідомили, що посадка була здійснена з технічних причин.

Дослівно МАУ: "Це ситуація, яка є для досвідчених екіпажів МАУ багато разів відпрацьованої на тренажерах. Екіпаж діяв строго за інструкцією і у відповідність до вимог авіаційної безпеки. Посадка здійснена професійно за сприяння служб аеропорту "Одеса" і пройшла без збоїв. Пасажири полетять до Борисполя додатковим бортом".