Самолет МАУ совершил аварийную посадку в одесском аэропорту

Самолет авиакомпании МАУ, летевший из Стамбула в Киев, совершил аварийную посадку в одесском аэропорту.

Источник: "Думская"

Детали: Местное издание отмечает, что происшествие произошло в 15:25. Тогда экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM использовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700. Последний указывает на аварию или другую нештатную ситуацию на борту.

Отмечается, что техническая неисправность возникла в небе над Черным морем. По информации "Думской", в одном из двигателей самолета произошло резкое падение давления масла. В то же время, в аэропорту объявили тревогу.

"Думская"

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что посадка была осуществлена ​​по техническим причинам.

Дословно МАУ: "Это ситуация, которая является для опытных экипажей МАУ много раз отработанной на тренажерах. Экипаж действовал строго по инструкции и в соответствие с требованиями авиационной безопасности. Посадка осуществлена профессионально при содействии служб аэропорта "Одесса" и прошла без сбоев. Пассажиры полетят в Борисполь дополнительным бортом".