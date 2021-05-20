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У ДП "Антонов" кажуть, що український літак законно перевозив вантаж з Білорусі до Сербії

Четвер, 20 травня 2021, 18:02

У держпідприємстві "Антонов" підтвердили, що український літак АН-124-100 здійснив авіаційне перевезення із Білорусі до Сербії 16-17 травня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Розповісти подробиці про перевезення та характер вантажу в ДП "Антонов" не можуть, з огляду на умови підписаного контракту. Зауважили лише, що рейс виконували з дотриманням усіх міжнародних норм та правил щодо здійснення авіаційних вантажних перевезень та згідно з законодавством України та країн за маршрутом.

"Такі перевезення не підпадають під санкції України (країна експлуатанта, Європейського союзу (країни за маршрутом) та Великої Британії (країна, де знаходяться перестраховики літаків ДП "Антонов")", – повідомили у держпідприємстві.

В польоті на літаку виникла технічна несправність, через що літак зробив вимушену зупинку в запасному аеропорту Будапешта. Після оперативної доставки туди необхідної запчастини і усунення несправності, 17 травня літак безпечно завершив чартерний рейс до Сербії, інформує "Антонов".

Балканська служба Радіо Свобода повідомила, що український Ан-124 був залучений до перевезення винищувачів Міг-29 з Білорусі до Сербії та при цьому здійснив технічну посадку у Будапешті.

У літаку, оператором якого є українська компанія "Антонов", були два з чотирьох винищувачів МіГ-29, які Білорусь подарувала Сербії.

Зазначалося, що це вже не перший раз, коли зброя, призначена для Сербії, привозиться з підсанкційних країн через повітряний простір країн-членів ЄС та НАТО.

"Українська правда" у Threads

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