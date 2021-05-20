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В ГП "Антонов" говорят, что украинский самолет законно перевозил груз из Беларуси в Сербию

Четверг, 20 мая 2021, 18:02

В госпредприятии "Антонов" подтвердили, что украинский самолет Ан-124-100 совершил перевозку из Беларуси в Сербию 16-17 мая 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Рассказать подробности о перевозке и характере груза в ГП "Антонов" не могут, учитывая условия подписанного контракта. Заметили только, что рейс выполняли с соблюдением всех международных норм и правил осуществления авиационных грузовых перевозок и согласно законодательству Украины и стран по маршруту.

"Такие перевозки не подпадают под санкции Украины (страна эксплуатанта), Европейского Союза (страны по маршруту) и Великобритании (страна, где находятся перестраховщики самолетов ГП "Антонов")", - сообщили в госпредприятии.

В полете на самолете возникла техническая неисправность, из-за чего самолет совершил вынужденную остановку в запасном аэропорту Будапешта. После оперативной доставки туда необходимой запчасти и устранения неисправности 17 мая самолет безопасно завершил чартерный рейс в Сербию, информирует "Антонов".

Балканская служба Радио Свобода сообщила, что украинский Ан-124 был привлечен к перевозке истребителей МиГ-29 из Беларуси в Сербию и при этом совершил техническую посадку в Будапеште.

В самолете, оператором которого является украинская компания "Антонов", были два из четырех истребителей МиГ-29, которые Беларусь подарила Сербии.

Отмечалось, что это уже не первый раз, когда оружие, предназначенное для Сербии, привозится из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО.

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