Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ГП "Антонов" говорят, что украинский самолет законно перевозил груз из Беларуси в Сербию

Четверг, 20 мая 2021, 18:02

В госпредприятии "Антонов" подтвердили, что украинский самолет Ан-124-100 совершил перевозку из Беларуси в Сербию 16-17 мая 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Рассказать подробности о перевозке и характере груза в ГП "Антонов" не могут, учитывая условия подписанного контракта. Заметили только, что рейс выполняли с соблюдением всех международных норм и правил осуществления авиационных грузовых перевозок и согласно законодательству Украины и стран по маршруту.

"Такие перевозки не подпадают под санкции Украины (страна эксплуатанта), Европейского Союза (страны по маршруту) и Великобритании (страна, где находятся перестраховщики самолетов ГП "Антонов")", - сообщили в госпредприятии.

В полете на самолете возникла техническая неисправность, из-за чего самолет совершил вынужденную остановку в запасном аэропорту Будапешта. После оперативной доставки туда необходимой запчасти и устранения неисправности 17 мая самолет безопасно завершил чартерный рейс в Сербию, информирует "Антонов".

Балканская служба Радио Свобода сообщила, что украинский Ан-124 был привлечен к перевозке истребителей МиГ-29 из Беларуси в Сербию и при этом совершил техническую посадку в Будапеште.

В самолете, оператором которого является украинская компания "Антонов", были два из четырех истребителей МиГ-29, которые Беларусь подарила Сербии.

Отмечалось, что это уже не первый раз, когда оружие, предназначенное для Сербии, привозится из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Кличко ответил на обвинения Зеленского

У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн, заработанных на жомовой яме

Путин заявил, что РФ "выбьет зубы всем", кто попытается что-то от нее "откусить"

Защита говорит, что Порошенко придумал договоренность о встрече с Антоненко в офисе "ЕС"

У Порошенко считают, что Зеленский приговор не ему, а стране

ОбновленоЗеленский ответил, будет ли идти на второй срок

Все новости...
Последние новости
18:08
Президент об "Энергоатоме": Должен получить как минимум на 500 млн долларов прибыли в этом году
18:02
В ГП "Антонов" говорят, что украинский самолет законно перевозил груз из Беларуси в Сербию
18:01
Оккупанты 4 раза открывали огонь по украинским позициям – ООС
17:52
Гривня несколько ослабла на закрытии межбанка
17:46
Ученые исследовали, может ли коронавирус менять ДНК человека
17:45
Кличко ответил на обвинения Зеленского
17:45
Самолет МАУ совершил аварийную посадку в одесском аэропорту
17:29
Трех человек подозревают в нанесении "Укрзализныци" убытков на 103 миллионов
17:13
Зеленский об УЗ: Надо думать, как иметь там партнерство с частными инвесторами
17:09
Рада приняла закон, упрощающий привлечение к ответственности боевиков
Все новости...