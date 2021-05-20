Поліцейські затримали учасників банди, які катували людей праскою

Поліцейські затримали учасників злочинного угруповання, які скоювали озброєні розбійні напади та катування людей у чотирьох областях України.

Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "Ця група скоїла ряд жорстоких злочинів на території держави, працювала достатньо жорстко та агресивно. Під час злочинів поводилися достатньо зухвало, влаштовували погроми, катували людей, зокрема розпеченою праскою, перед цим прив’язуючи скотчем до стільця".

Деталі: Поліцейські встановили, що мешканці Львівської, Рівненської та Івано-Франківської областей організували стійке озброєне вогнепальною та холодною зброєю злочинне угруповання для систематичного вчинення розбійних нападів.

З вогнепальною та холодною зброєю зловмисники здійснювали жорстокі напади як на будинки мешканців, так і на офісні приміщення. Вимагаючи гроші та цінності, зв’язували та катували потерпілих.

Група з чітким розподілом ролей кожного учасника діяла упродовж тривалого часу, зазначають у поліції.

За словами Клименка, раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів на території України зловмисники мали спеціальну фізичну підготовку, ретельно готувалися та планували кожний злочин.

Члени угруповання вивчали спосіб життя потенційних жертв, їхнє матеріальне становище, поведінку, зв’язки, перебування поза межами дому. Усі напади скоювали зазвичай у вечірній або нічний час.

Більше десяти автомобілів, які використовувалися під час скоєння цих злочинів, після розбою спалювалися. Як і всі речові докази, які потім могли якимось чином вивести на це угруповання.

У травні 2021 року зловмисники здійснили розбійний напад на приватне помешкання у Харкові. Учасники групи катували потерпілу праскою та заволоділи грошовими коштами в сумі 60 000 євро, 50 000 доларів США, виробами із золота.

Наразі задокументовано причетність групи до вчинення кількох розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Попередньо зловмисники заволоділи грошовими коштами на понад 200 тисяч доларів та золотими виробами. Точна сума збитків наразі встановлюється.

20 травня на трасі Київ-Житомир правоохоронці затримали трьох активних учасників злочинного угруповання.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про затримання учасників групи у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вручення їм повідомлення про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Також наразі поліцейські перевіряють причетність цієї групи до скоєння інших кримінальних правопорушень.