Полицейские задержали участников банды, которые пытали людей утюгом

Полицейские задержали участников преступной группировки, которые совершали вооруженные разбойные нападения и пытки людей в четырех областях Украины.

Источник: председатель Национальной полиции Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Эта группа совершила ряд жестоких преступлений на территории государства, работала достаточно жестко и агрессивно. Во время преступлений вели себя достаточно вызывающе, устраивали погромы, пытали людей, в том числе раскаленным утюгом, перед этим привязывая скотчем к стулу".

Детали: Полицейские установили, что жители Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областей организовали устойчивую вооруженную огнестрельным и холодным оружием преступную группировку для систематического совершения разбойных нападений.

С огнестрельным и холодным оружием злоумышленники осуществляли жестокие нападения как на дома жителей, так и на офисные помещения. Требуя деньги и ценности, связывали и пытали потерпевших.

Группа с четким распределением ролей каждого участника действовала на протяжении длительного времени, отмечают в полиции.

По словам Клименко, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений на территории Украины злоумышленники имели специальную физическую подготовку, тщательно готовились и планировали каждое преступление.

Члены группировки изучали образ жизни потенциальных жертв, их материальное положение, поведение, связи, пребывание вне дома. Все нападения совершали обычно в вечернее или ночное время.

Более десяти автомобилей, которые использовались во время совершения этих преступлений, после разбоя сжигались. Как и все вещественные доказательства, которые затем могли каким-то образом вывести на эту группировку.

В мае 2021 года злоумышленники совершили разбойное нападение на частную квартиру в Харькове. Участники группы пытали потерпевшую утюгом и завладели денежными средствами в сумме 60 000 евро, 50 000 долларов США, изделиями из золота.

Сейчас задокументирована причастность группы к совершению нескольких разбойных нападений на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей. Предварительно злоумышленники завладели денежными средствами более чем 200 000 долларов и золотыми изделиями. Точная сумма ущерба устанавливается.

20 мая на трассе Киев-Житомир правоохранители задержали трех активных участников преступной группировки.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о задержании участников группы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и вручения им сообщения о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также пока полицейские проверяют причастность этой группы к совершению других уголовных преступлений.