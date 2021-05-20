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Кулеба: США координуватимуть з Україною питання, які обговорюватимуть Байден і Путін

Четвер, 20 травня 2021, 18:51

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Сполучені Штати координуватимуть з Україною питання, які обговорюватимуть стосовно неї на зустрічі президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

У міністра запитали, які перспективи на те, щоб президент України Володимир Зеленський швидше зустрівся з президентом США Джо Байденом, аніж це зробить президент РФ Володимир Путін.

"У нас же не Олімпійські ігри, - хто швидший, той і переміг. Головне - це якість дискусії. Тому ми не ставимо завдання зробити щось швидше. Якщо вийде зустрітися до - зустрінуться до, якщо ні - то зустрінуться після", - сказав Кулеба.

"Але головне, що Сполучені Штати будуть разом з нами координувати ті питання, які обговорюватимуться з Росією стосовно України", - заявив Кулеба.

Під час телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту "у третій країні в майбутні місяці". Пізніше американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив можливість зустрічі лідерів Росії та США.

Фінляндія готова прийняти двосторонню зустріч президентів США та Росії.

Теми: СШАПутінБайден


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