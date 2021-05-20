Кулеба: США будут координировать с Украиной вопросы, обсуждаемые Байденом и Путиным

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Соединенные Штаты будут координировать с Украиной вопросы, относящиеся к ней, во время встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

У министра спросили, какие перспективы того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский быстрее встретился с президентом США Джо Байденом, чем это сделает президент РФ Владимир Путин.

"У нас ведь не Олимпийские игры, - кто быстрее, тот и победил. Главное - это качество дискуссии. Поэтому мы не ставим задачу сделать что-то быстрее. Если получится встретиться до - встретятся в, если нет - то встретятся после", - сказал Кулеба.

"Но главное, что Соединенные Штаты будут вместе с нами координировать те вопросы, которые будут обсуждаться с Россией в отношении Украины", - заявил Кулеба.

Во время телефонного разговора Байден предложил Путину встреча в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.

Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Позже американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.

Финляндия готова принять двустороннюю встречу президентов США и России.