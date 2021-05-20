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МЗС презентувало проєкт, щоб популяризувати українську культуру

Четвер, 20 травня 2021, 19:43

У Міністерстві закордонних справ презентували проєкт "Таємниці України для тебе", в якому розповідатимуть про українську культуру.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на презентації проєкту, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кулеби: "У рамках цього проєкту ми хочемо розповісти і самим українцям, і світу про те, наскільки прекрасною є мозаїка української культури. Тому що українська культура дуже різноманітна, вона складається з культур тих корінних народів, тих національних меншин, які населяють нашу державу, і тих регіональних відмінностей, якими славиться Україна".

Немає якоїсь головної і другорядної культури. Саме тому ми хочемо показати вам цю картину в усій її повноцінній красі, щоб таємниці України розкрилися і ще більше об'єднали нас усередині України, а також робили Україну популярнішою у світі.

Деталі: Глава МЗС зазначив, що за результатами проєкту буде видано унікальну книгу, яка потрапить до кожної української бібліотеки, а також до закордонних.

Водночас Кулеба закликав іноземних дипломатів, які працюють зараз в Україні, відкласти книгу на потім, а скористатися можливістю свого перебування в Україні для того, щоб об'їздити всю Україну і на власні очі познайомитися з таємницями, які стануть відомі у рамках цього проєкту..

Керівник Центру української культури в Таллінні Анатолій Лютюк зазначив, що над цим проєктом працюють майстри, що займаються ремеслами, науковці, етнографи. За його словами, книга, яка буде створена за результатами проєкту, зробить його навчальним, науковим, культурологічним.

Нагадаємо:

  • Влада ініціювала "Кримську платформу" як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 
  • Перший саміт "Кримської платформи" запланований на 23 серпня 2021 року. 

Теми: Кулеба Дмитроісторія


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