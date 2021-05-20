МЗС презентувало проєкт, щоб популяризувати українську культуру

У Міністерстві закордонних справ презентували проєкт "Таємниці України для тебе", в якому розповідатимуть про українську культуру.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на презентації проєкту, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кулеби: "У рамках цього проєкту ми хочемо розповісти і самим українцям, і світу про те, наскільки прекрасною є мозаїка української культури. Тому що українська культура дуже різноманітна, вона складається з культур тих корінних народів, тих національних меншин, які населяють нашу державу, і тих регіональних відмінностей, якими славиться Україна".

Немає якоїсь головної і другорядної культури. Саме тому ми хочемо показати вам цю картину в усій її повноцінній красі, щоб таємниці України розкрилися і ще більше об'єднали нас усередині України, а також робили Україну популярнішою у світі.

Деталі: Глава МЗС зазначив, що за результатами проєкту буде видано унікальну книгу, яка потрапить до кожної української бібліотеки, а також до закордонних.

Водночас Кулеба закликав іноземних дипломатів, які працюють зараз в Україні, відкласти книгу на потім, а скористатися можливістю свого перебування в Україні для того, щоб об'їздити всю Україну і на власні очі познайомитися з таємницями, які стануть відомі у рамках цього проєкту..

Керівник Центру української культури в Таллінні Анатолій Лютюк зазначив, що над цим проєктом працюють майстри, що займаються ремеслами, науковці, етнографи. За його словами, книга, яка буде створена за результатами проєкту, зробить його навчальним, науковим, культурологічним.

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